СМИ: Украина пыталась сорвать акцию в память о фронтовиках в США

По информации, полученной от источника, постоянное представительство Украины при ООН и украинское генеральное консульство в Нью-Йорке пытались помешать мероприятию, посвященному памяти погибших во время Великой Отечественной и Второй мировой войн .
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