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Юсуф Нуркич показал державшему его Кевину Дюрэнту, что тот «слишком маленький»

Юсуф Нуркич показал державшему его Кевину Дюрэнту, что тот «слишком маленький»

Центровой «Портленда» Юсуф Нуркич считает, что звездный форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт не подходит для его персональной опеки.

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