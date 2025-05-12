Военблогер Колясников объяснил похудение Суровикина

Генерал армии Сергей Суровикин, экс-командующий Объединенной группировкой войск в зоне СВО, ранее замеченный заметно похудевшим в Африке, активно занимается спортом, благодаря чему находится в отличной физической форме.
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