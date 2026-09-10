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Новости Тамбова

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С дорожников взыскали более 290 тысяч рублей за разбитую в яме машину

С дорожников взыскали более 290 тысяч рублей за разбитую в яме машину

Фото: нейросети Читайте также: За купальный сезон в Тамбовской области утонули 12 человек Ночью над Тамбовской областью сбили шесть беспилотников 16-летнюю жительницу Рассказова отправили в воспитательную колонию за попытку сбыта наркотиков Водитель повредил автомобиль ночью на дороге в Уваровском округе.

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