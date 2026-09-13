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Аргументы и Факты

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Агроном Дзюба рассказала, чем подкормить растения осенью

Агроном Дзюба рассказала, чем подкормить растения осенью

Калий особенно важен для растений осенью, поскольку помогает им завершить вегетацию, перераспределить накопленные вещества и подготовиться к зиме, рассказала Луганскому информационному центру агроном Татьяна Дзюба.

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