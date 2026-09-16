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Царьград

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Эксперты объяснили, как устранить холод в жилье после включения отопления

Эксперты объяснили, как устранить холод в жилье после включения отопления

При включении отопления проявляются продувания в районе рам и подоконников. Эксперты советуют регулировать фурнитуру и не закрывать вентиляционные решётки.

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