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Кадр до провала: 22 снимка, где всё пошло не по плану

Кадр до провала: 22 снимка, где всё пошло не по плану

Отпуск, домашние любимцы, посиделки с приятелями — иногда самые ценные кадры выходят сами собой. Без репетиций, без замысла и без малейшего подозрения, что уже через мгновение случится нечто уморительное или совершенно абсурдное.

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