Путин заявил, что Россия готова выдавать хакеров США по взаимному принципу

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова выдавать хакеров Соединенным Штатам при том условии, если между странами будут достигнуты необходимые двусторонние договоренности, и Вашингтон будет придерживаться таких же обязательств.
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова выдавать хакеров Соединенным Штатам при том условии, если между странами будут достигнуты необходимые двусторонние договоренности, и Вашингтон будет придерживаться таких же обязательств.
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