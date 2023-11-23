Украина потеряла 400 миллионов евро из-за Польши

Блокирование польскими перевозчиками украинской границы нанесло Украине экономический ущерб на 400 миллионов евро, сообщил вице-президент украинской Ассоциации международных автоперевозчиков Владимир Балин.
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