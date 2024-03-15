Приколисты
ГлавнаяПриколыРейтинг за деньФотоплюмбы немног...Еще
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Приколисты

418 268 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Jurij Najdenov
    Иванов Иван Иваныч, не снимает штаны на ночь...😂Дорогая, ни один ...
  • Надежда Галькина (Чубарова)
    Нет, Юлия, написано абсолютно верно - в глуПь (глупость!)Посмотри в глупь ...
  • Юлия Кахичко
    Вообще то , в глуБь, в смысле глубину.Посмотри в глупь ...

Как отомстить "по-взрослому"...

Как отомстить "по-взрослому"...

Говорят, длительные праздники - сильное испытание для семей. Правильно говорят. Сидишь себе, лохматая, болеешь, ничего не делаешь, ибо сил нет, смотришь на своего мужа и думаешь: я-то ладно, а вот ты-то чо расселся? Приберись! Каши навари, в конце концов, бездельник! А у него сопли длиннее твоих, щетина с палец и он тоже все потерял:и аппетит, и силы, и страх совсем потерял, что я взбеленюсь и выдам что-нибудь слишком правдивое, что к разводу ведет неминуемо.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх