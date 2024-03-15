Как отомстить "по-взрослому"...

Говорят, длительные праздники - сильное испытание для семей. Правильно говорят. Сидишь себе, лохматая, болеешь, ничего не делаешь, ибо сил нет, смотришь на своего мужа и думаешь: я-то ладно, а вот ты-то чо расселся? Приберись! Каши навари, в конце концов, бездельник! А у него сопли длиннее твоих, щетина с палец и он тоже все потерял:и аппетит, и силы, и страх совсем потерял, что я взбеленюсь и выдам что-нибудь слишком правдивое, что к разводу ведет неминуемо.