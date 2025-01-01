Пять городов для идеальной поездки с детьми на новогодние каникулы

Впереди – зимние праздничные дни. В нашей необъятной и богатой историческими памятниками стране достаточно мест, куда можно без проблем и в любой момент приехать, чтобы с пользой для души и ума провести время.
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