Башня Баргузинской тюрьмы в Улан-Удэ была открыта

В Улан-Удэ состоялась презентация нового туристического объекта - башни Баргузинской тюрьмы. Эта достопримечательность была создана благодаря усилиям известного мецената Льва Бардамова, который вложил в проект собственные средства.
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