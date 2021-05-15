Малиновский: «В Италии уверены, что Де Дзерби возглавит «Шахтер»

SPORT24.ru — всё о спорте 24 часа

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский прокомментировал возможный приход главного тренера «Сассуоло» Роберто Де Дзерби в донецкий «Шахтер», который по окончании сезона не стал продлевать соглашение с португальским специалистом Луишем Каштру.