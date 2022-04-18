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Как думал/говорит сэр Макс...

Как думал/говорит сэр Макс...

Ранее - Мой любимый сэр Макс. Ближний мир всякого человека - что-то вроде зеркала. И когда обнаруживаешь, что вокруг сплошь никчемные идиоты, впору задуматься, почему это вдруг у прекрасного и удивительного меня столь неприглядные отражения.

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