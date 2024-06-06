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Дешам о Мбаппе: «Потрясающий лидер. Ему немного не хватало энергии – он не привык мало играть, но он подавал хороший пример всю неделю»

Нападающий находится на сборах с национальной командой перед Евро-2024. Во вчерашнем товарищеском матче со сборной Люксембурга (3:0) он забил гол и сделал две результативные передачи.

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