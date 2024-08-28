Игровой Проект Foamstars Будет Переведен В Режим Free-to-Play

Новой стратегией развития популярности среди игровых проектов является переход на модель "Free-to-Play", которая позволяет всем пользователям получать доступ к играм без необходимости приобретать полную версию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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