Россияне незаконно выловили в Приморье около 1,5 тонн живого гребешка

В Приморском крае продолжается борьба с экологическими преступлениями. По сообщению пресс-службы Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю, недавно в водах Японского моря было остановлено российское судно, которое занималось незаконным промыслом живых морских гребешков.