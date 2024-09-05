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Путин: Россия не проводит политику дедолларизации, это сделали США

Путин: Россия не проводит политику дедолларизации, это сделали США

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Россия не проводит целенаправленную политику дедолларизации. Соответствующее заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума.

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