Программист Пегов: вместо создания детских сим-карт нужно повышать компьютерную грамотность родителей

В России предложили создать детские сим-карты с ограниченным функционалом. В этой связи целесообразнее и эффективнее было бы повышать компьютерную грамотность и ответственность родителей, сообщил программист Святослав Пегов агентству RuNews24.
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