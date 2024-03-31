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Николай Яременко: Качественного футбола на общедоступном ТВ станет еще меньше

Николай Яременко: Качественного футбола на общедоступном ТВ станет еще меньше

Все может поменяться очень скоро и в крайне неприятную для российского телезрителя сторону. Пока российские болельщики переживают, что внутренний чемпионат деградирует (качественные легионеры давно уже не едут в Россию, а футболисты с российским паспортом имеют все меньше мотивации расти — еврокубков-то нет и в ближайшие годы не предвидится), есть хотя бы маленькая отдушина для тех, кто привык смотреть Лигу чемпионов УЕФА и другие статусные международные турниры.

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