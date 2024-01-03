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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Татьяна Тарасова: «Я думаю, что нас вернут на соревнования перед следующим сезоном»

Сейчас россияне отстранены от соревнований под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU). – Ждете хороших новостей от ISU в 2024 году? – Конечно, ждем новостей о возвращении на международную арену.

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