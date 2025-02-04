Вооруженные люди и бронеавтомобили появились на улицах Краснодара

Вооруженные люди и бронеавтомобили появились на улицах КраснодараЖители микрорайона Восточка в Краснодаре сегодня утром были не на шутку встревожены появлением на улице вооруженных людей в форме рядом с бронеавтомобилями.
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