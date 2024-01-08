Обвинили в растрате $25 млн экс-замглавы МО Украины и еще двух бывших чиновников ведомства

Офис генпрокурора Украины предъявил новые обвинения в растрате имущества на сумму 948 миллионов гривен (почти $25 миллионов) в связи с закупками бронежилетов для Вооруженных сил Украины (ВСУ) троим бывшим чиновникам Министерства обороны страны, включая экс-замминистра.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии