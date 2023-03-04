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Горные лыжи. Кубок мира. Кильде победил в скоростном спуске, Кроуфорд – 2-й, Одерматт – 3-й

Норвежский горнолыжник Александр Омодт Кильде выиграл скоростной спуск на этапе Кубка мира в Аспене. Горные лыжи Кубок мира Аспен, США Мужчины Скоростной спуск 1.

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