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FTimes

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Прорыв дамбы в Оренбургской области: тысячи домов подтоплены, сотни жителей эвакуированы

Прорыв дамбы в Оренбургской области: тысячи домов подтоплены, сотни жителей эвакуированы

Прорыв дамбы в Оренбургской области: тысячи домов подтоплены, сотни жителей эвакуированы Елена ГалицкаяВечером 5 апреля в Орске Оренбургской области произошло катастрофическое событие — прорыв насыпной дамбы на реке Урал, что привело к подтоплению половины микрорайона Старый город.

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