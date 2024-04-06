Прорыв дамбы в Оренбургской области: тысячи домов подтоплены, сотни жителей эвакуированы Елена ГалицкаяВечером 5 апреля в Орске Оренбургской области произошло катастрофическое событие — прорыв насыпной дамбы на реке Урал, что привело к подтоплению половины микрорайона Старый город.
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