Минобороны подвело итоги массированной ночной атаки дронов на Россию

Минобороны: средства ПВО сбили 40 беспилотников над Россией посреди ночи Вооруженные силы Украины совершили массированный удар беспилотными летательными аппаратами по регионам России в ночь на вторник, 11 февраля, сообщили в Министерстве обороны РФ.
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