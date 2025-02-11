Минобороны подвело итоги массированной ночной атаки дронов на Россию

Минобороны: средства ПВО сбили 40 беспилотников над Россией посреди ночи Вооруженные силы Украины совершили массированный удар беспилотными летательными аппаратами по регионам России в ночь на вторник, 11 февраля, сообщили в Министерстве обороны РФ.