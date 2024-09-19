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Владимирские новости

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Во Владимирской области исключили нелегальный работников

Во Владимирской области исключили нелегальный работников

Правительство Владимирской области опубликовало интересное постановление, вносящее изменения в документ «об областном совете по вопросам содействия легализации трудовых отношений и ликвидации задолженности по заработной плате в хозяйствующих субъектах Владимирской области».

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