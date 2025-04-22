Верховный назвал ветеранов СВО золотым фондом и элитой России

Президент РФ на встрече с главами муниципальных образований субъектов Российской Федерации — участниками Всероссийского муниципального форума "Малая родина — сила России" в Национальном центре "Россия":".
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