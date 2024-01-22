Радулов получил травму в матче против "Спартака"

В Казани на стадионе “Татнефть-Арена” во время матча регулярного чемпионата КХЛ, в котором “Ак Барс” принял московский “Спартак”, в одном из игровых эпизодов в первом периоде 37-летний российский нападающий “Ак Барса” Александр Радулов столкнулся с белорусским форвардом “Спартака” Егором Чезгановым.