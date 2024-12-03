В Хабаровске отметили 110-летие самой старшей горожанки

Самая старшая жительница Хабаровска, Мария Пахомовна Огиенко, отпраздновала 110-й день рождения. Сотрудники комитета по управлению Центральным районом поздравили долгожительницу от имени мэра, вручив ей цветы и памятные подарки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии