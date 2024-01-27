Безмозглые, подлые, бессовестные...

ЛЮСИНЭ АВЕТЯН Напишу вот сейчас, что думаю по этому поводу, и будь что будет. Даже если твои побуждения честны и благородны, даже если ты искренне переживаешь за родных и близких, даже если твои требования в чём-то справедливы, давать интервью и жаловаться на свою страну иностранным корреспондентам, тем более корреспондентам стран, которые снабжают твоих врагов оружием, из которого убивают твоих мирных сограждан и твоего мобилизованного мужа (сын, брата) - дело самое распоследнее, подлое, и на моей шкале ценностей стоит на одном месте с предательством.