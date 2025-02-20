Обувь без угрозы для здоровья: выбираем лучшее для комфорта ног

Вопрос выбора обуви требует внимания, ведь, если она некачественная или неправильно подобранная, то это может привести к различным проблемам со здоровьем, включая плоскостопие, мозоли и даже заболевания суставов.
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