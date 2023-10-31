Кадыров приказал жестко подавлять массовые беспорядки

Глава Чечни Рамзан Кадыров дал приказ жестко подавлять возможные беспорядки. По его словам, зачинщиков необходимо немедленно задерживать, а в случае неповиновения закону — стрелять им «в лоб» после трех предупреждений.
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