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«Киев не может войти в открытые двери НАТО»

«Киев не может войти в открытые двери НАТО»

Нужно признать, что Украина не войдет в НАТО, заявил президент Владимир Зеленский. По его словам, в Киеве годами слышали про «открытые двери», однако теперь понимают, что в альянс Украину не примут.

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