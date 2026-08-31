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Невыносимо! Пик еще впереди: аллергиков предупредили о новой волне пыльцы на Кубани

Невыносимо! Пик еще впереди: аллергиков предупредили о новой волне пыльцы на Кубани

Жители Краснодарского края массово жалуются на тяжелое обострение сезонной аллергии, вызванное цветением амброзии.

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