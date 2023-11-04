Морена, а давайте обсудим тему «широкого бредня»? Для тех, кто не в курсе - это попытка мужчин получить любовь и внимание от женщин путем написания как можно большему их числу.
Как заполучить в постель женщину, если природа обделила внешностью и харизмой
Комментарии
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Виктор Белогорцев
ты говоришь о бабах, а женщины не продаются, но к сожалению их очень мало, но они еще есть
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8 час.
Homo Sapiens
а разве женщины и бабы -- не одно и то же? В общем, обобщающее слово -- самки!
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7 час.
Homo Sapiens
а какой смысл "на разок"? Лучше к себе тащить, серьёзные отношения, создание семьи! Я не из тех, кто поматросил и бросил, всунул, вынул и пошёл!
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7 час.
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