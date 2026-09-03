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Подводная камера впервые засняла рыбу, которая двигается задом наперед

Подводная камера впервые засняла рыбу, которая двигается задом наперед

Подводная камера впервые засняла рыбу, которая двигается задом наперед / © ScienceAlert External Sources В недавно опубликованной в журнале Ocean-Land-Atmosphere Research статье под названием «Ходящая рыба» («Walking Fish») исследователи из Университета Сунь Ятсена и Лаборатории морских наук и инженерии провинции Гуандун рассказали, как с помощью дистанционно управляемых и пилотируемых подводных аппаратов наблюдали за этим необычным поведением в трех районах Южно-Китайского моря.

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