«Контур большой сделки»: в Киеве указали на ключевой аспект переговоров РФ и США

Переговоры Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с Владимиром Путиным следует анализировать не по отсутствию публичного прорыва, а по составу американской делегации.
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