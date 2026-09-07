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Турнирная таблица РПЛ после 7-го тура: ЦСКА пустился в погоню за «Краснодаром», «Спартак» и «Зенит» — вне топ-3

Турнирная таблица РПЛ после 7-го тура: ЦСКА пустился в погоню за «Краснодаром», «Спартак» и «Зенит» — вне топ-3

Сегодня, 7 сентября, завершился последний матч 7-го тура российской Премьер-Лиги, в котором «Рубин» и «Ахмат» сыграли вничью со счетом 1:1.

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