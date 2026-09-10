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Бизнес журнал. Урал

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Фигурантам дела о взрыве газа в Нижнем Тагиле запросили до 9 лет колонии

Фигурантам дела о взрыве газа в Нижнем Тагиле запросили до 9 лет колонии

Гособвинитель запросил запрет на работу с газовым оборудованием на три года для сотрудников «Газэкса» после взрыва в Нижнем Тагиле, унесшего жизни 11 человек.

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