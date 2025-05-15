Переутомление и мозг: новое исследование раскрывает тревожные факты

Недавно проведенные исследования показали, что работа более 52 часов в неделю может привести к изменениям в структуре мозга, особенно в областях, связанных с эмоциональной регуляцией, памятью и принятием решений.
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