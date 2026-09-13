Hey, Germany. It's Legitimate To Limit Immigration Authored by Michael Barone via The Epoch Times, Just weeks after far-left candidates have won surprising victories in Democratic primaries in Pennsylvania, Florida, Michigan, Colorado, and New York City for the Senate and House in the United States, the Alternative for Germany (AfD) party has won a widely predicted victory in the election last Sunday for the legislature of Sachsen-Anhalt, one of Germany's 16 federal states.
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