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Вот цена "перемирия" с этими волками!

Пока  все вникают в  уроки истории  от  господина   Мединского, тихо  и  застенчиво  отмечу, что ещё  до  начала переговоров  уважаемый Б.

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