Росавиация сообщила о готовности многих государств возобновить авиасообщение с Россией

Ведомства находятся в диалоге с авиационными властями множества стран Росавиация в настоящий момент находится в диалоге с авиационными властями множества государств по поводу возобновления полетов, рассказал журналистам в кулуарах форума HeliRussia 2025 глава федерального агентства Дмитрий Ядров.
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