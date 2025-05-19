Росавиация сообщила о готовности многих государств возобновить авиасообщение с Россией

Ведомства находятся в диалоге с авиационными властями множества стран Росавиация в настоящий момент находится в диалоге с авиационными властями множества государств по поводу возобновления полетов, рассказал журналистам в кулуарах форума HeliRussia 2025 глава федерального агентства Дмитрий Ядров.