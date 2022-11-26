Ван Дейк о критике ван Бастена: «Он еще ни разу не говорил что-то хорошее. Легко оценивать из телестудии»

Вирджил ван Дейк ответил на критику со стороны Марко ван Бастена. После матча между сборными Нидерландов и Эквадора (1:1) трехкратный обладатель «Золотого мяча» обвинил ван Дейка в пропущенном голе.
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