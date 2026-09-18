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Тото Вольфф: «Страдал от депрессии с 18 лет. Не мог понять, что это было. Помогли визиты к психиатру и психологу»

Руководитель « Мерседеса » поделился опытом борьбы с депрессией. «Не хочу переставать думать о том, что завтра может случиться что-то плохое.

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