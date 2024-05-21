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22 мая отмечается День Николая Чудотворца: что нужно делать в праздник

22 мая отмечается День Николая Чудотворца: что нужно делать в праздник

22 мая отмечается День Николая Чудотворца: что нужно делать в праздник Марина ОнегинаСвятитель Николай Чудотворец почитается в православии как один из великих святых, каждодневно привлекая молитвы сотен верующих, обращающихся за поддержкой в жизненных невзгодах.

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