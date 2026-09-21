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На Кубани проголосовали больше трех миллионов жителей

На Кубани проголосовали больше трех миллионов жителей

По имеющимся данным, свой выбор сделали 69,47 процента избирателей – более тех миллионов человек. Всего на Кубани прошли 67 избирательные кампании.

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