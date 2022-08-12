Более 10 тысяч приморцев прошли вакцинацию от COVID -19 за четыре дня

Более 10 тысяч приморцев прошли вакцинацию от COVID -19 за четыре дня

В связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией жители Приморья стали чаще обращаться в пункты вакцинации.

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