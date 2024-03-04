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Русская весна

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Американские фермеры предупредили о кризисе из-за инфляции

Американские фермеры предупредили о кризисе из-за инфляции

Американские фермеры предупреждают, что тренд на экологичность и устойчивое развитие, а также рост цен в стране приводят сельское хозяйство в кризисное состояние, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на заявления фермеров.

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